Прокуратура назвала срок для обвиняемого по делу о зверском убийстве известного адвоката Янышева

Прокуратура запросила 16 лет лишения свободы в качестве наказания мужчине, обвиняемого в убийстве адвоката Константина Янышева, который ранее работал заместителем прокурора Орджоникидзевского района. На теле погибшего насчитали 140 ударов топором. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвиняемый свою вину не признал. Приговор огласят в пятницу, 25 июня.

Напомним, Константин Янышев скончался 6 мая 2020 года. Преступление не связано с его профессиональной деятельностью. По версии следствия, он зашел в гости к соседу, мужчины выпивали. Произошел конфликт, сосед ударил адвоката по голове стеклянной бутылкой, потом хаотично нанес еще около 20 ударов, а после взялся за топор – раны нашли на голове, шее, груди и руках адвоката. Он скончался на месте. Знакомые обоих мужчин рассказывали. что потерпевший человек неконфликтный, после употребления алкоголя обычно засыпал, тогда как предполагаемый убийца когда пьян, становится агрессивным.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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