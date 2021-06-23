российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 июня 2021, 10:28 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Прокуратура назвала срок для обвиняемого по делу о зверском убийстве известного адвоката Янышева

Прокуратура запросила 16 лет лишения свободы в качестве наказания мужчине, обвиняемого в убийстве адвоката Константина Янышева, который ранее работал заместителем прокурора Орджоникидзевского района. На теле погибшего насчитали 140 ударов топором. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвиняемый свою вину не признал. Приговор огласят в пятницу, 25 июня.

Напомним, Константин Янышев скончался 6 мая 2020 года. Преступление не связано с его профессиональной деятельностью. По версии следствия, он зашел в гости к соседу, мужчины выпивали. Произошел конфликт, сосед ударил адвоката по голове стеклянной бутылкой, потом хаотично нанес еще около 20 ударов, а после взялся за топор – раны нашли на голове, шее, груди и руках адвоката. Он скончался на месте. Знакомые обоих мужчин рассказывали. что потерпевший человек неконфликтный, после употребления алкоголя обычно засыпал, тогда как предполагаемый убийца когда пьян, становится агрессивным.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 23.06.21

Жителям Компрессорного обещали с 1 июля пустить новый автобус. / С 1 июля изменится нумерация 24 автобусных маршрутов. / В Свердловской области горит почти 200 гектаров леса – половина из них в природном заповеднике. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в зверском убийстве известного адвоката Янышева

Дело об убийстве адвоката 140 ударами топора ушло в суд

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,