Убийца известного екатеринбургского адвоката получил 14 лет колонии

В Свердловском облсуде огласили приговор Павлу Денисову, который зверски убил адвоката и бывшего зампрокурора Орджоникидзевского района Константина Янышева. На теле юриста нашли 140 ударов топором. Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, убийце дали 14 лет лишения свободы, отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, Янышев скончался 6 мая 2020 года. В тот день он зашел в гости к соседу, мужчины выпивали, завязался конфликт. Денисов ударил адвоката по голове бутылкой, потом нанес ему еще несколько хаотичных ударов, а после взялся за топор – раны нашли на голове, шее, груди и руках адвоката. Он скончался на месте. Знакомые обоих мужчин рассказывали, что потерпевший человек неконфликтный, после употребления алкоголя обычно засыпал, тогда как предполагаемый убийца когда пьян, становится агрессивным.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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