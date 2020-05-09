В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в зверском убийстве известного адвоката Янышева

В Екатеринбурге по решению суда арестовали подозреваемого в убийстве адвоката Константина Янышева. Преступление было совершено накануне, на теле убитого обнаружено множество ножевых ранений. Личность обвиняемого не раскрывается.

Орджоникидзевский районный суд арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Константина Янышева. Мера пресечения избрана по 8 июля включительно. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Тело адвоката Константина Янышева обнаружили накануне в одной из квартир в Екатеринбурге. На теле были явные признаки насильственной смерти – ножевые ранения.

«Сыщикам уголовного розыска удалось раскрыть это преступление и задержать подозреваемого «по горячим следам». Какие-либо подробности пока что не разглашаются в интересах следствия, которое проводится нашими коллегами из следственного комитета», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области ранее сообщали, что по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый уже дал признательные показания. По предварительным данным, убийство он совершил в ходе бытовой ссоры.

Константин Янышев – известный в Екатеринбурге адвокат с 22-летним стажем. В прошлом работал заместителем прокурора Орджоникидзевского района, – сообщается на личном сайте Янышева.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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