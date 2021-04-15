Облсуд: дело Таушанкова было засекречено следователями

Свердловский областной суд прокомментировал ситуацию с закрытием процесса в отношении Владимира Таушанкова, застреленного силовиками.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе суда, согласно требованиям закона вопрос о присвоении грифа «совершенно секретно» уголовному делу решается еще на стадии предварительного расследования органами следствия. «Суд таких полномочий не имеет, как и не имеет полномочий присвоенный гриф снимать», – подчеркнули в пресс-службе.

Рассмотрение уголовного дела было назначено в закрытом судебном заседании на основании п.1 ч.2 ст. 241 УПК РФ, который однозначно указывает на то, что наличие в деле сведений, содержащих охраняемую законом тайну, обязывает суд рассматривать дело в закрытом режиме.

Напомним, речь идет о деле молодого человека, который погиб в 2020 году. По версии полиции, 27-летний горожанин Владимир Таушанков похитил 4 рулона обоев в строительном магазине, сбежал, заперся у себя дома в многоэтажке на улице Рассветной, где его нашли правоохранители. Силовики несколько часов пытались попасть в квартиру, а потом вызванные на место сотрудники СОБРа застрелили хозяина жилья, который ранее брызнул в оперативников из газового баллончика. Уголовное дело после штурма было возбуждено, но не в отношении застреливших молодого человека силовиков, а в отношении погибшего – за применение насилия в отношении представителя власти.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

Криминалисты обнаружили останки пятого ребенка на пожаре в Бызово (ФОТО). / Оперштаб: за сутки от коронавируса умерли еще 14 пациентов. / Минстрой прописал, как согласовать проект решения о «реновации». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»