Суд над уральцем, застреленным СОБРом, закрыли из-за государственной тайны

Свердловский областной суд окончательно закрыл от общества и СМИ процесс по делу Владимира Таушанкова, застреленного силовиками в прошлом году.

Как заявил «Новому Дню» адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы семьи Таушанкова, делу был присвоен гриф «совершенно секретно» из-за того, что в нем содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Поэтому никакую информацию по делу Бушмаков предоставлять прессе не имеет права. Кроме того, адвокат написал на своей странице в соцсети, что все электроприборы сдаются перед входом в зал суда, аудиопротокол не ведётся, пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания.

Напомним, прежде причиной закрытия процесса называли некие медицинские сведения о Владимире Таушканове, не подлежащие разглашению. «Сам Владимир, к сожалению, мертв, поэтому непонятно, кому будет причинен вред разглашением медсведений. Буду просить об открытом процессе», – сообщил тогда Бушмаков. Он также добавил, что родители молодого человека против прекращения уголовного дела из-за смерти сына, так как в этом случае его никак нельзя будет оправдать.

Напомним, молодой человек, которого судят посмертно, погиб в Екатеринбурге в ночь на 1 июня 2020 года. По версии полиции, дело выглядело так: 27-летний горожанин Владимир Таушанков похитил 4 рулона обоев в строительном магазине, сбежал, заперся у себя дома в многоэтажке на улице Рассветной, где его нашли правоохранители. Силовики несколько часов пытались попасть в квартиру, а потом вызванные на место сотрудники СОБРа застрелили хозяина жилья, который ранее брызнул в оперативников из газового баллончика. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что штурм был вызван опасениями за жизнь отца Владимира Таушанкова, которого вызвали сами правоохранители для переговоров с сыном. Пожилой мужчина ушел в квартиру и долго не подавал известий, что было расценено как захват заложника.

Уголовное дело после штурма было возбуждено, но не в отношении застреливших молодого человека силовиков, а в отношении погибшего – за применение насилия в отношении представителя власти.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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