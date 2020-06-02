«В руках был предмет, похожий на автомат», – Росгвардия объяснила, почему был убит мужчина, укравший обои (ФОТО)

В пресс-службе Росгвардии региона рассказали, почему был убит молодой человек во время спецоперации в доме на Рассветной. По имеющимся данным, в воскресенье вечером он пришел в магазин «Лео», где взял несколько рулонов обоев, при этом он угрожал ножом персоналу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Позже он оказал сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим на место. Парень выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, чем нанес травмы правоохранителям. В результате им потребовалась медицинская помощь, сообщает Росгвардия. Затем 27-летний молодой человек закрылся у себя в квартире в новостройке на Рассветной.

«После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который ушел в квартиру и долгое время не было от него никаких известий, что в той экстремальной ситуации, в том числе, могло свидетельствовать о возможном еще одном преступлении, и было принято решение на проведение специальной операции по задержанию гражданина», – сообщает пресс-служба Росгвардии Свердловской области.

Входящих сотрудников СОБРа встретил подозреваемый, держа в руках предмет, который внешне был похож на автоматическое оружие. Он начала угрожать росгвардейцам и вел себя агрессивно, передает ведомство.

«В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, было принято решение на открытие огня. Позже, при проведении следственных действий, в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Для чего были собраны эти вещи, будет также установлено в ходе следствия», – пишет пресс-служба ведомства.

Так в Росгвардии дополнили, что ранее молодой человек был судим за незаконный оборот наркотиков.

Местные жители рассказали «Новому Дню», что он был замкнутый, необщительный, с соседями особо не дружил и иногда скандалил.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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