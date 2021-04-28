Уголовное дело в отношении убитого силовиками Владимира Таушанкова прекращено

Свердловский облсуд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Таушанкова, застреленного сотрудниками СОБРа при штурме его квартиры в 2020 году. Молодой человек обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщил судья, в момент событий Таушанков находился в невменяемом состоянии. По его словам, 27-летний горожанин Владимир Таушанков, угрожая продавцу магазина «Лео», похитил 4 рулона обоев в строительном магазине, сбежал, заперся у себя дома в многоэтажке на улице Рассветной, где его нашли правоохранители. Силовики несколько часов пытались попасть в квартиру, при этом Таушанков брызнул в лицо из баллончика одному из полицейских. На место были вызваны сотрудники СОБРа. Когда Таушанков замахнулся на одного из них ножом, гвардейцы применили огнестрельное оружие, от полученных ранений он скончался.

Экспертиза выявила у Таушанкова острое полиморфное психиатрическое расстройство. По мнению экспертов, он не отдавал себе отчета в общественной опасности своих действий. Дело прекращено за смертью подсудимого, родители молодого человека дали на это свое согласие. Обои будут возращены в магазин.

Как сообщал «Новый День», процесс был закрыт следователями «из-за наличия в нем сведений, содержащих охраняемую законом тайну».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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