В отношении убитого силовиками екатеринбуржца возбуждено уголовное дело (ВИДЕО)

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По итогам проверки спецоперации Росгвардии, в результате который в Екатеринбурге в своей квартире погиб местный житель Владимир Т., возбуждено уголовное дело по ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, проверка установила, что применение оружия при задержании «было обусловлено агрессивным поведением нападавшего».

«1 июня во время задержания подозреваемый, ранее совершивший разбойное нападение на магазин, вёл себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, при этом размахивал ножом. На требования сотрудников прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, проявляя дальнейшую агрессию и создавая угрозу для жизни сотрудников Росгвардии. Кроме этого, мужчина распылил газ в лицо одному из сотрудников полиции. При вспышке очередной агрессии он занёс нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа, в связи с чем сотрудники Росгвардии вынуждены были применить огнестрельное оружие», – сообщает СУ СКР.

На видео, опубликованном СКР, оперативник рассказывает, что подозреваемый в одной руке держал нож, в другой – газовый баллончик, из которого выстрелил через приоткрытую дверь.

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 мая в ходе спецоперации на улице Рассветной в Екатеринбурге в своей квартире был убит молодой человек, подозреваемый в разбойном нападении на торговую точку. При его задержании сотрудники Росгвардии применили огнестрельное оружие. Пресс-служба Росгвардии объяснила это тем, что в руках у молодого человека был предмет, похожий на автомат. «В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, было принято решение на открытие огня», – пишет пресс-служба ведомства. Отметим, что на двери видны повреждения после стрельбы – то есть стреляли в дверь из подъезда.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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