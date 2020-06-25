Суд признал незаконным обыск в квартире екатеринбуржца, убитого полицией после кражи обоев

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным обыск в квартире 27-летнего Владимира Таушанкова, который был застрелен сотрудниками полиции во время спецоперации поздно вечером 31 мая. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы родителей погибшего.

По словам адвоката, следователь отдела полиции № 2, в производстве которой находилось дело о разбое, 31 мая в 23:30 вынесла постановление об обыске в квартире без санкции суда. При этом тремя часами ранее этот же следователь изъяла похищенные 4 рулона обоев и складной нож недалеко от строительного магазина. Постановление следователя МВД фактически никому не предъявлялось, потому что к моменту ее прибытия в квартиру Таушанков был уже мертв, а его родители находились в отделе полиции. Осмотром места происшествия занимались сотрудники следственного комитета.

«Таким образом, следователь МВД нарушила ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ, поскольку правовых оснований для полицейского обыска в квартире не имелось. Наша задача – досконально разобраться в обстоятельствах гибели Владимира Таушанкова и проверить правомерность действий сотрудников полиции, открывших огонь на поражение через входную дверь. По имеющейся информации, 3 пули попали в тело Владимира, а еще 4 прошли мимо. Но могли угодить в его отца, который, как, заверяют нас полицейские, находился чуть ли не в заложниках у сына», – прокомментировал Бушмаков.

Напомним, по версии полиции дело выглядело так: Таушанков похитил 4 рулона обоев в строительном магазине, сбежал, заперся у себя дома в многоэтажке на улице Рассветной, где его нашли правоохранители. Силовики несколько часов пытались попасть в квартиру, а потом вызванные на место сотрудники СОБР застрелили хозяина жилья, который брызнул в оперативников из газового баллончика при штурме. Поначалу силовые ведомства никак не комментировали случившееся. Затем появились объяснения, но они не внесли ясности.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что штурм был вызван опасениями за жизнь отца Владимира Таушанкова, которого вызвали сами правоохранители для переговоров с сыном. Мужчина ушел в квартиру и долго не подавал известий, что было расценено как захват заложника. Поэтому и было вызвано подкрепление. В ведомстве утверждали, что на пороге квартиры Владимир Таушанков встретил бойцов СОБРа с предметом, похожим на автомат (позднее выяснилось, что это было страйкбольное оружие), поэтому они открыли огонь на поражение. Но это не объясняет, почему на входной двери пулевые отверстия были снаружи – словно стреляли через дверь. Впоследствии следственный комитет начал проверку по факту применения огнестрельного оружия бойцами СОБРа.

Позднее появилась версия, что Таушанков держал в одной руке нож, а в другой – газовый баллончик, который распылил в полицейских через приоткрытую дверь своей квартиры. Видеофрагмент инцидента был опубликован СК, но из-за того, что картинка постоянно «пляшет», особой ясности это не внесло.

В итоге в отношении мертвого Таушанкова было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.20

Молодой человек избил подругу бабушки монтировкой ради тайника с деньгами. / Мобильные пункты начали прием участников голосования по поправкам в Конституцию РФ (ВИДЕО). / Наблюдатели от движения «Голос» еще не приступили к работе на участках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»