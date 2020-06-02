По факту гибели екатеринбуржца от рук сотрудников Росгвардии начата проверка (ВИДЕО)

В СУ СКР по Свердловской области началась проверка по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками Росгвардии, в результате чего погиб при задержании гражданин, подозреваемый в разбойном нападении на торговую точку.

Мужчину, укравшего рулон обоев, застрелили силовики

В рамках доследственной проверки опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, а также его соседи. Следователи анализируют должностную документацию, регламентирующую действия сотрудников силовых структур. Для определения точной причины смерти погибшего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

«Выводы о правомерности действий всех участников данной ситуации можно будет делать только по итогам тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося, чем в настоящее время и занимаются сотрудники СКР по Свердловской области», – сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР.

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 мая в ходе спецоперации на улице Рассветной в Екатеринбурге был убит молодой человек. По данным пресс-службы Росгвардии, он сначала открыто похитил обои из магазина, потом скрылся у себя в квартире, потом, открыв дверь отцу, выстрелил из баллончика в полицейского и снова заперся. Затем было принято решение на проведение специальной операции по задержанию гражданина. Входящих сотрудников СОБРа он встретил, держа в руках предмет, который внешне был похож на автоматическое оружие. Он начал угрожать росгвардейцам и вел себя агрессивно, что и привело к применению оружия росгвардейцами, передает ведомство.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.06.20

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