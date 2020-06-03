Прокуратура взяла на контроль проверку по факту убийства мужчины, укравшего обои

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной проверки, организованной органами СУ СК России по Свердловской области по факту гибели екатеринбуржца от рук силовиков.

В пресс-службе прокуратуры «Новому Дню» сообщили, что «в рамках надзора будет проконтролировано тщательное установление всех обстоятельств произошедшего».

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 мая в ходе спецоперации на улице Рассветной в Екатеринбурге в своей квартире был убит молодой человек, подозреваемый в разбойном нападении на торговую точку. При его задержании сотрудники Росгвардии применили огнестрельное оружие. Вчера СУ СКР по Свердловской области начал проверку по этому факту.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.06.20

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