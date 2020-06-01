СМИ: в ходе спецоперации убит мужчина, укравший в магазине обои

В екатеринбургском микрорайоне ЖБИ сегодня ночью погиб мужчина, который за несколько часов до этого якобы украл в строительном магазине четыре рулона обоев.

По сообщению портала е1.ru, вчера вечером продавец одного из строительных магазинов на ЖБИ сообщил в полицию, что неизвестный украл у них четыре рулона обоев стоимостью 8 тыс. рублей. Очевидцы пытались преследовать его, но он напугал их ножом, а потом заперся у себя дома на улице Рассветной. Туда приехал наряд полиции. В 22:30 мужчина вышел на лестничную площадку, а при попытке его задержать брызнул в полицейского из газового баллончика. Тогда на место вызвали СОБР Росгвардии. Во время штурма молодой человек, по утверждению издания, набросился на силовиков с оружием, после чего был убит.

В пресс-группе городского УМВД «Новому Дню», не опровергая информации об инциденте, посоветовали обратиться за комментариями в Росгвардию. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области не отвечают на звонки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

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