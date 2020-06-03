Родители убитого во время спецоперации екатеринбуржца еще не решили, будут ли подавать в суд на Росгварию

Корреспонденты «Нового Дня» сегодня побывали в доме, где живут родители екатеринбуржца, убитого сотрудниками Росгвардии.

На вопрос, будут ли они подавать иск в суд на ведомство за убийство сына, они ответили, что сначала сходят на прием к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Кроме того, отец убитого заявил, что в релизе Росгвардии врут о судимости за незаконный оборот наркотиков. Со слов Анатолия (так зовут отца погибшего), его сын никогда не связывался с запрещенными веществами.

Отец молодого человека первым увидел, что сына смертельно ранили. Он сообщил журналистам, что рядом с телом не видел предметов, напоминавших оружие. Стрелять собровцы начали еще до того, как им открыли дверь.

Сегодня родители погибшего планируют встретиться с родными и близкими. Завтра состоятся похороны молодого человека. Затем отец и мать пойдут на прием к омбудсмену Татьяне Мерзляковой.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 13 мая на 1 июня. Во время спецоперации на улице Рассветной в Екатеринбурге был убит молодой человек. По информации пресс-службы Росгвардии, он сначала похитил обои из магазина, потом скрылся в своей квартире. Затем, по данным некоторых СМИ, он брызнул из баллончика с газом в полицейского и снова заперся. После переговоров сотрудники СОБРа решили штурмовать квартиру, чтобы задержать гражданина. По официальной информации Росгвардии, входящих спецназовцев он встретил, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Он начал угрожать росгвардейцам и вел себя агрессивно, что и привело к применению оружия, передает ведомство. Однако на фотографиях с места событий видно, что дверь квартиры повреждена пулями снаружи.

СУ СКР по Свердловской области начал проверку по факту применения огнестрельного оружия росгвардейцами.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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