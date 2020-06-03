Николай Цуканов собрал силовиков, чтобы обсудить убийство екатеринбуржца собровцами

Гибель жителя Екатеринбурга от рук бойцов Росгвардии стала темой сегодняшнего совещания полпреда президента в УрФО Николая Цуканова с руководителями правоохранительных органов и силовых структур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полпредства, в совещании приняли участие начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Попов, руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский. С просьбой взять ситуацию на контроль к полпреду обратилась и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По итогам совещания Николай Цуканов взял на контроль ситуацию, связанную с применением оружия при задержании жителя Екатеринбурга.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 31 мая на 1 июня. Во время спецоперации на улице Рассветной в Екатеринбурге был убит молодой человек. Представителя Росгвардии заявили, что он был вооружен и вел себя агрессивно, поэтому было применено оружие. Сегодня отец погибшего молодого человека сообщил журналистам, что рядом с телом сына не видел предметов, напоминавших оружие. Стрелять собровцы начали еще до того, как им открыли дверь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.06.20

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