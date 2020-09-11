Отец убитого при задержании ВладимираТаушанкова намерен дойти до Москвы: «Я видел, как его добивали»

Сегодня Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Анатолия Таушанкова – отца молодого человека, который был убит в своей квартире силовиками при задержании в начале июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Таушанков-старший пытался оспорить решение Ленинского суда, который в июле оставил без удовлетворения его жалобу на бездействие следственных органов. Сегодня он вновь заявил, что убийцы его сына должны быть наказаны. «Я видел, как его добивали. И я это так не оставлю. Если надо, я до Москвы дойду! Говорили, что я его заложник, какой заложник? Это же был мой сын, он меня одел с ног до головы, он мне лекарства покупал, помогал очень. Хороший был мальчик, а его в грязь втоптали», – эмоционально выступил Анатолий Таушанков.

Кадр с трансляции заседания

Судья ответила, что понимает его чувства, но предмет сегодняшнего судебного разбирательства – в другом. В итоге в удовлетворении апелляции ему было отказано. Сейчас отец погибшего вправе подать кассационную жалобу.

Напомним, резонансная драма случилась в Екатеринбурге в ночь на 1 июня. По версии полиции, дело выглядело так: 27-летний горожанин Владимир Таушанков похитил 4 рулона обоев в строительном магазине, сбежал, заперся у себя дома в многоэтажке на улице Рассветной, где его нашли правоохранители. Силовики несколько часов пытались попасть в квартиру, а потом вызванные на место сотрудники СОБР застрелили хозяина жилья, который брызнул в оперативников из газового баллончика при штурме. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что штурм был вызван опасениями за жизнь отца Владимира Таушанкова, которого вызвали сами правоохранители для переговоров с сыном. Пожилой мужчина ушел в квартиру и долго не подавал известий, что было расценено как захват заложника.

Уголовное дело было возбуждено, но не в отношении застреливших молодого человека силовиков, а в отношении погибшего – за применение насилия в отношении представителя власти. Адвокат Алексей Бушмаков в интересах родителей Таушканова подал жалобу на следователя, который не начал проверку по факту гибели молодого человека, но Ленинский суд ее отклонил.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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