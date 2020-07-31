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Пятница, 31 июля 2020, 15:13 мск

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Жалоба отца убитого при задержании парня на следствие оставлена без удовлетворения

Сегодня Ленинский райсуд Екатеринбурга оставил без удовлетворения жалобу на бездействие замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Соколова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, жалобу подал адвокат Алексей Бушмаков в интересах погибшего от рук силовиков Владимира Таушанкова и его родителей. Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня его вынесения.

Напомним, резонансная драма случилась в Екатеринбурге в ночь на 1 июня. По версии полиции, дело выглядело так: Владимир Таушанков похитил 4 рулона обоев в строительном магазине, сбежал, заперся у себя дома в многоэтажке на улице Рассветной, где его нашли правоохранители. Силовики несколько часов пытались попасть в квартиру, а потом вызванные на место сотрудники СОБР застрелили хозяина жилья, который брызнул в оперативников из газового баллончика при штурме. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что штурм был вызван опасениями за жизнь отца Владимира Таушанкова, которого вызвали сами правоохранители для переговоров с сыном. Мужчина ушел в квартиру и долго не подавал известий, что было расценено как захват заложника.

Уголовное дело было возбуждено, но не в отношении застреливших молодого человека гвардейцев, а в отношении погибшего – за применение насилия в отношении представителя власти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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