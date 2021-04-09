14 апреля будут судить екатеринбуржца, застреленного силовиками в прошлом году

На следующей неделе в Свердловском областном суде начнется уголовный процесс в отношении Владимира Таушанкова, которого обвиняют в разбое, применении насилия в отношении представителя власти и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Особенность ситуации в том, что обвиняемого уже почти год нет в живых – он был застрелен при штурме своей квартиры сотрудниками СОБРа.

Но не в этом состоит главная странность. Адвокат семьи Таушанковых Алексей Бушмаков написал на своей странице в соцсети, что судья решил закрыть процесс исходя из медицинской тайны, хотя его никто об этом не просил. «Сам Владимир, к сожалению, мертв, поэтому непонятно, кому будет причинен вред разглашением медсведений. Буду просить об открытом процессе», – сообщил Бушмаков. Он также добавил, что родители молодого человека против прекращения уголовного дела из-за смерти сына, так как в этом случае его никак нельзя будет оправдать.

Напомним, драма разыгралась в Екатеринбурге в ночь на 1 июня 2020 года. По версии полиции, дело выглядело так: 27-летний горожанин Владимир Таушанков похитил 4 рулона обоев в строительном магазине, сбежал, заперся у себя дома в многоэтажке на улице Рассветной, где его нашли правоохранители. Силовики несколько часов пытались попасть в квартиру, а потом вызванные на место сотрудники СОБРа застрелили хозяина жилья, который брызнул в оперативников из газового баллончика. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что штурм был вызван опасениями за жизнь отца Владимира Таушанкова, которого вызвали сами правоохранители для переговоров с сыном. Пожилой мужчина ушел в квартиру и долго не подавал известий, что было расценено как захват заложника.

Уголовное дело после штурма было возбуждено, но не в отношении застреливших молодого человека силовиков, а в отношении погибшего – за применение насилия в отношении представителя власти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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