Мерзлякова: силовики «замолчали» некоторые резонансные дела

В свердловских силовых ведомствах хорошие пресс-секретари, но в некоторых резонансных случаях в прошлом году они проявили недостаточную открытость. Об этом заявила сегодня омбудсмен Татьяна Мерзлякова, выступая с докладом в заксобрании.

«Не хватало публичности. Мы привыкли, что у нас и в следственном комитете, и в полиции очень сильные пресс-секретари. Но некоторые резонансные события были отмечены знаком молчания», – заявила она. Мерзлякова обещала депутатам, что завтра на встрече с представителями силовых ведомств поднимет этот вопрос.

Как уже сообщал «Новый День», «недостаточная открытость» была замечена журналистами, например, в деле Владимира Таушанкова, которого силовики застрелили в собственной квартире, якобы после магазинной кражи. Резонансная драма случилась в Екатеринбурге в ночь на 1 июня, но первые комментарии появились только 2 июня. В пресс-службе Росгвардии тогда сообщили, что штурм квартиры был вызван опасениями за жизнь отца Владимира Таушанкова, которого вызвали сами правоохранители для переговоров с сыном. Пожилой мужчина ушел в квартиру и долго не подавал известий, что было расценено как захват заложника.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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