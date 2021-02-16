Годовой отчет начальника полиции Екатеринбурга в думе отложен до весны

Комиссия по безопасности гордумы Екатеринбурга сегодня должна была заслушать доклад начальника городской полиции об итогах работы за 2020 год. Планировалось, что документ представит заместитель начальника УМВД Андрей Швыдченко. Однако выступление было отменено.

«Вчера вечером состоялся разговор с представителями УМВД по Екатеринбургу. В связи с тем, что появилась новая информация и доклад требует уточнения и доработки, сотрудники УМВД просили перенести этот вопрос на 2 марта», – сообщил председатель комиссии Сергей Воронин. Остальные депутаты поддержали перенос отчета и исключили вопрос из сегодняшней повестки.

Отметим, что сегодня о работе силовых органов в свердловском парламенте высказалась уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Не хватало публичности. Мы привыкли, что у нас и в следственном комитете, и в полиции очень сильные пресс-секретари. Но некоторые резонансные события были отмечены знаком молчания», – заявила омбудсмен.

Отметим, что одним из таких «резонансных событий» стало убийство Владимира Таушанкова во время штурма его квартиры бойцами СОБР. Происшествие случилось в ночь на 1 июня, но первые официальные комментарии от силовых ведомств появились только 2 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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