+21 в середине весны: видеозарисовка апрельского лета в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Погода сжалилась над Средним Уралом – вместо привычного ветра и снегопада в середине апреля случилось настоящее лето. С выходных температура воздуха держится около 20 градусов. а то и выше. Это радует горожан, даже в рабочие часы в Екатеринбурге весьма людно: кто-то гуляет, другие занимаются спортом на свежем воздухе, некоторые спешат открыть пляжный сезон.

Уже завтра похолодает. Синоптики обещают всего 11-13 градусов тепла, к выходным по ночам температура опустится до нуля. Но пока лето продолжается. Как горожане встречают тепло – в видеозарисовке «Нового Дня».

Лето в апреле

Екатеринбург. Апрель 15, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Апрель 15. Другие новости 15.04.21

Облсуд: дело Таушанкова было засекречено следователями. / Криминалисты обнаружили останки пятого ребенка на пожаре в Бызово (ФОТО). / Оперштаб: за сутки от коронавируса умерли еще 14 пациентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»