Екатеринбуржцам на майские праздники запретят жарить шашлык в лесу

В Екатеринбурге с 26 апреля установят особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на посещение леса и разведение открытого огня. За шашлыки на природе в майские праздники могут оштрафовать на сумму до 4 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, противопожарный режим вводится в Екатеринбурге с 26 апреля.

«Он предусматривает запрет на посещение гражданами лесных участков и торфомассивов, а также въезд на их территорию транспортных средств. Кроме того, запрещается использовать открытый огонь при проведении различных работ в лесах и торфополях и жесь траву в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или в случае объявления штормового предупреждения», – сообщили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, противопожарный режим уже введен в 16 территориях. За нарушение требований пожарной безопасности граждан могут оштрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, должностные лица – от 15 до 30 тысяч, юридические лица – от 200 до 400 тысяч рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, – уточнили в МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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