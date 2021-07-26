В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим, который действовал в городе с 26 апреля. В этот период было запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, даже в металлических бочках. Также нельзя было проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населённых пунктах. За шашлыки на природе в майские праздники могли оштрафовать на сумму до 4 тысяч рублей.

Отметим, что на этой неделе в Екатеринбурге заметно похолодало. В понедельник, 26 июля, в городе температура воздуха опустилась до +16. Ночью ожидается 11-13 градусов выше нуля. Прохладная и дождливая погода сохранится до конца недели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.07.21

Силовики могут возбудить уголовное дело после потопа в школе, которую недавно отремонтировали. / Уральских губернаторов проверили на устойчивость. / Из Екатеринбурга возобновились рейсы в Болгарию, но пока лишь на один курорт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»