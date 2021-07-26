В Свердловской области продлили предупреждение о высокой пожароопасности

В Свердловской области в некоторых районах региона сохраняется высокая пожарная опасность по состоянию на 26 июля, об этом сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии. «Сохраняется четвертый класс горимости леса по региональной шкале», – уточнили там.

Напомним, большая часть лесных пожаров в регионе пришлась на июнь – тогда горели леса на севере области, в том числе в «Денежкином Камне».

В Екатеринбурге же, как уже сообщал «Новый День», особый режим отменен.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.07.21

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