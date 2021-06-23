В Свердловской области горит почти 200 гектаров леса – половина из них в природном заповеднике

В Свердловской области к сегодняшнему дню действуют шесть лесных пожаров, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», их площадь составляет 194 гектара. Более ста из них – это очаги в природном заповеднике «Денежкин Камень».

Как сообщили в пресс-службе заповедника, сейчас горят два участка леса. Первый – на Вересовом Увале, его тушат с прошлой недели. К ночи его удалось локализовать на площади 63 гектара. Второе возгорание находится неподалеку, его обнаружили 21 июня. Площадь составляет 54,8 гектара. Всего на двух пожарах работают 86 человек – сотрудники заповедника, Уральской авиабазы, «Авиалесоохраны», МЧС, специалисты отдела Гринпис России, волонтеры и добровольные лесные пожарные.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 23.06.21

Из-за ночной грозы были обесточены больше тысячи домов в Свердловской области. / С клещевым энцефалитом госпитализировано 114 свердловчан. / «Коляда-театру» дали 5 миллионов на поездку во Францию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»