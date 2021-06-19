Площадь пожара в «Денежкином камне» увеличилась вдвое

В заповеднике «Денежкин камень» продолжает гореть лес. Накануне площадь пожара составляла около 6 га, теперь – 12 га. В пресс-службе заповедника отмечают, что интенсивность огня сильная, пожар низовой, длина кромки пожара – 2 километра. Ситуацию осложняют сухая погода, ветер и горный рельеф – горит Вересовый Увал, это труднодоступная горная местность, где много камней.

На месте работают всего 37 человек: 9 от пожарного формирования заповедника, 17 от Уральской авиабазы и 11 сотрудников МЧС.

Фото: заповедник «Денежкин камень»

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.21

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