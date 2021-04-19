Куйвашев, его замы и мэры пошли на праймериз, чтобы узнать, есть ли у них авторитет

Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько пока не знает, будет лит он участвовать в выборах в Госдуму после праймериз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил сразу после того, как подал документы на предварительное голосование ЕР. «Везде есть свои плюсы – и в работе вице-губернатора, и в работе депутата Госдумы», – отметил он.

По словам Бидонько, участие в праймериз большого числа крупных чиновников – это способ узнать, насколько они авторитетны в глазах соратников. Отвечая на вопрос «Нового Дня», не может ли так случиться, что все высокопоставленные участники праймериз осенью станут депутатами, а работать «на земле» станет некому, Бидонько ответил, что командная работа предполагает присутствие ее членов на всех уровнях власти, в том числе и федеральном. Работа в Госдуме важна прежде всего тем, что позволяет лоббировать интересы области на федеральном уровне, в том числе добиваться для нее дополнительного финансирования. По итогам праймериз станет понятно, кто из их участников больше всего подходит для этих целей. «Пока ни по одному чиновнику, участвующему в праймериз, решение не принято», – заявил Бидонько.

Напомним, ранее на праймериз заявились сам губернатор Евгений Куйвашев, его замы Алексей Шмыков и Азат Салихов, а также не меньше пяти глав муниципалитетов и один областной министр – Юрий Биктуганов.

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