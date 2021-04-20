«Екатеринбург-Экспо» потратит 14 миллионов на техобслуживание аудиоаппаратуры

Почти 14 миллионов уйдет на техническое обслуживание аудиовизуального и звукового оборудования главного зала конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В числе оборудования – генератор дыма, генератор мыльных пузырей, генератор снега, пушка конфетти, генератор ветра, прожекторы, светодиодные светильники, акустические системы, усилители, цифровые микшеры, микрофоны, дисплеи. Допускаются только аккредитованные сервисные центры, имеющие право работать с аппаратурой Clay Paky, Yamaha, Ledman, Martin и рядом других компаний.

Деньги выделяет АО «Уральский выставочный центр», который через Корпорацию развития Среднего Урала принадлежит Свердловской области. В этом году УВЦ уже потратил 72 миллиона на уборку территорий, 4 миллиона на вывоз снега, 2,2 миллиона на поставку лампочек для оборудования. Также 600 тысяч ушло на раскрутку в соцсетях концерта Марио Бионди, который отменили.

В бюджете Свердловской области на 2021 год было запланировано выделение почти 2 млрд рублей «Экспо-центру». При этом область продолжает выплачивать кредит за строительство конгресс-центра – здание, напомним, в процессе строительства подорожало с 3 млрд рублей до 10 млрд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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