Конгресс-центр получит еще более 2 млрд рублей из бюджета

В проекте бюджета Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов заложены новые траты на МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Область продолжает выплачивать кредит за строительство конгресс-центра – здание, напомним, в процессе строительства подорожало с 3 млрд рублей до 10 млрд. Самая значимая сумма запланирована на 2021 год, затем расходы уменьшатся.

«Предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 1 818 946,3 тыс. рублей, на 2022 год – 187 551,6 тыс. рублей, на 2023 год – 200 000,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на 2021 год больше объема аналогичных расходов на 2020 год на 412 429,8 тыс. рублей или на 18,5% в связи с уменьшением обязательств по кредитному договору c ПАО «Сбербанк» на строительство конгресс-центра в составе Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в г. Екатеринбурге», – сообщается в пояснительной записке к бюджету.

Отметим, вероятно, составители бюджета допустили ошибку, указав, что денег направят меньше, – годом ранее из бюджета отчислялось 2,2 млрд рублей, на 400 млн больше, чем запланировано на 2021 год. Таким образом, на погашение кредита уйдет более 4 млрд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

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