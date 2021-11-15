Свердловская область потратит еще 2,3 миллиарда на выплату долгов банку за конгресс-центр

Свердловская область продолжает расплачиваться со Сбербанком по кредиту, который брали на строительство конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо». В следующие три года из бюджета выделят около 2,3 млрд рублей. Максимум придется на 2023 год: 1,7 миллиарда. В следующем году запланированы расходы в 187,6 миллиона, в 2023-м – 421,6 миллиона.

Конгресс-центр был сдан в эксплуатацию 17 июня 2019-го, в тот же год его в рамках саммита GMIS-2019 посетил президент Владимир Путин. За время строительства стоимость объекта существенно выросла – с предполагаемых 3 млрд рублей до 10 млрд. Источники финансирования – бюджет Свердловской области и кредиты «Сбербанка». Такое подорожание власти объясняли необходимостью выполнения всех рекомендаций Росконгресса и ФСО по обеспечению безопасности.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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