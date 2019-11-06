Расходы бюджета на Конгресс-центр вырастут в 8 раз из-за кредита «Сбербанка»

Свердловская область продолжит тратиться на Конгресс-центр, несмотря на то, что здание уже построено. В ближайшие три года бюджет выплатит около 4 млрд рублей «Сбербанку» – это долг по кредиту.

В 2020 году выставочник получит субсидию из казны в 2,2 млрд рублей, как сообщается в сопроводительной записке к проекту областного бюджета, это почти на 2 млрд или в 8,5 раз больше, чем в 2019 году «в связи с направлением средств на исполнение обязательств по кредитному договору с ПАО «Сбербанк»». В 2021 году предполагается выделить 1,6 млрд, в 2022 году надо будет заплатить 180 миллионов.

Конгресс-центр был сдан в эксплуатацию 17 июня нынешнего года, его уже в рамках саммита GMIS-2019 посетил президент Владимир Путин. За время строительства стоимость объекта существенно выросла – с предполагаемых 3 млрд рублей до 10 млрд. Источники финансирования – бюджет Свердловской области и кредиты «Сбербанка». Первый вице-губернатор Алексей Орлов объяснял депутатам, что удорожание объекта обусловлено необходимостью выполнения всех рекомендаций Росконгресса и ФСО по обеспечению безопасности.

Стоит добавить, что в дополнение к конгресс-центру планируется построить гостиничный комплекс, замыкающий архитектурный ансамбль. Эту информацию «Новому Дню» подтвердила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, но она не смогла прояснить, на какие средства будет возводиться отель – на бюджетные или спонсорские.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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