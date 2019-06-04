На конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо» не остановятся: будет еще гостиница

В дополнение к конгресс-центру «Екатеринбург-Экспо» поблизости будет построен гостиничный комплекс, замыкающий архитектурный ансамбль.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердила председатель заксобрания Людмила Бабушкина. «Это будет уже следующий этап, проект нужно готовить. Понятно, что это будет не в этом году. Но строить такой большой конгресс-центр без гостиницы – нецелесообразно», – отметила спикер.

Она не смогла прояснить, на какие средства будет возводиться отель – на бюджетные или спонсорские. Предыдущая стройка – конгресс-холл, который сегодня показали депутатам и СМИ, обошелся в 10 миллиардов рублей. Только в прошлом году из бюджета Свердловской области на этот объект было выделено 4,9 миллиарда (и это были заемные средства – прим. ред.). Вице-губернатор Алексей Орлов призывал депутатов не жалеть средств на конгресс-холл, когда стало понятно, что он требует все новых и новых затрат.

Напомним, что изначально стоимость конгресс-холла была обозначена в пределах 4 млрд рублей. Но как отметил сегодня гендиректор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, за два последних года проект менялся четырежды, так как возникали все новые требования. «Старый проект по сравнению с окончательным» – это как телега и мерседес», – образно сравнил он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.06.19

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