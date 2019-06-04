Конгресс-центр вырос «из телеги в мерседес». За эти деньги можно было построить 33 школы (ФОТО)

Сегодня представителям СМИ и депутатам областного заксобрания (правда, по отдельности) показали знаменитый конгресс-центр «Екатеринбург-Экспо», стоимость которого за два года увеличилась с 4 млрд рублей до 10 с лишним.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экскурсию для журналистов по стройплощадке провел Тимур Уфимцев – гендиректор компании «Синара-Девелопмент» (генподрядчика проекта). По его словам, за два последних года проект менялся четырежды, так как возникали все новые требования. «Старый проект по сравнению с окончательным» – это как телега и мерседес», – образно сравнил он. При этом, заявил подрядчик, стоимость проекта «не возрастала, а прирастала» – сначала потребовалось благоустроить прилегающую территорию, потом поставить дорогую мультимедиатехнику (одно только оборудование концертного зала стоит 1,5 млрд рублей), а после объявления о проведении в Екатеринбурге саммита GMIS пришлось выполнить дополнительные условия ФСО, а также увеличить число комнат для переговоров VIP-гостей до 39, оснастив их все оборудованием для синхронного перевода на 8 языков.

Сколько времени понадобится, чтобы 10-миллиардная махина окупилась, подрядчик затруднился ответить. «Мое личное мнение – это еще одна визитная карточка города, аналогичная которой вряд ли появится в ближайшее время. Коммерческий эффект посчитать сложно, но, наверно, можно. Это – косвенные деньги от посетителей выставок, концертов, других мероприятий», – считает Уфимцев.

Напомним, застройщиком конгрессника выступает Уральский выставочный центр, который, согласно системе «Селдон.Базис», на 60,45% принадлежит «Корпорации развития Среднего Урала», на 29,5% – МУГИСО, на 10,5% – АО «Синара». Недавно и.о. главы МУГИСО, замгубернатора Сергей Зырянов сообщил, что только в в 2018 году Свердловская область инвестировала в строительство конгресс-холла при МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 4,9 млрд рублей.

Между тем не далее как сегодня депутаты свердловского заксобрания приняли поправки в областной бюджет. И председатель профильного комитета по бюджету Владимир Терешков признал, что в области все ещё недостаточно средств на ремонт и строительство школ и спортивных объектов шаговой доступности. Депутаты, выслушав главу минфина Галину Кулаченко, поинтересовались, были ли учтены при корректировке пожелания согласительной комиссии по бюджету – то есть финансирование тех объектов, на которые планировалось выделить средства при поступлении дополнительных доходов. Напомним, среди таких объектов – строительство новой школы в Сосьве. Сейчас дети учатся в здании 1908 постройки. Сосьвинская школа включена в дополнительный список на 2019 год – то есть строительство начнётся в случае поступления в бюджет дополнительных доходов (точно такое же решение было принято и год назад, но к строительству школы так и не привело).

При этом прошлой осенью министр финансов Галина Кулаченко дала понять, что проект ей в принципе не нравится, заявленная сумма – это слишком много: «Стоимость этой школы по проекту – 325 млн рублей. Больше одного миллиона рублей на ребёнка. Почему? Мы задаём эти вопросы, потому что нам непонятно». Между тем на деньги, затраченные на строительство конгресс-центра, можно было бы построить более 30 сельских школ. Но у областных властей, очевидно, другие приоритеты, несмотря на то, что в этом году область столкнулась с острой нехваткой мест в школах.

Депутаты заксо, посетившие сегодня очередную «визитную карточку» города, в частных беседах несмело говорят, что да, наверное, это все-таки дорого, но зато у города появится новый имиджевый проект.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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