Слух дня: Мадонна не едет в Екатеринбург из-за жадности КРСУ

Конгресс-холл на Кольцовском тракте как могут забивают мероприятиями. Правда, случаются они редко, да и не соответствуют заявленному масштабу, который декларировали власти на этапе стройки и вваливания бюджетных миллиардов в здание на торфяном болоте. Тогда говорилось, что Екатеринбургу жизненно необходимо место, куда будут приезжать звезды вроде Мадонны или Элтона Джона. Но пока потолок конгрессника – это Полина Гагарина и Игорь Крутой. Или, например, чемпионат по бальным танцам.

Все дело в том, что площадкой оперирует КРСУ, которая, говорят слухмейкеры, не хочет ни с кем делиться деньгами, хотя регулярно получает предложения от разных московских промоутерских центров и event-агентств, которые предлагают возить в Екатеринбург разные шоу и популярных исполнителей. Причем делать это регулярно, но, конечно, за агентский процент. Но в КРСУ по каким-то причинам никого не хотят допускать до денег екатеринбургского зрителя.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

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