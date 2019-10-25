В Екатеринбурге отменили концерт Полины Гагариной

Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был пройти сегодня вечером в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», отменен. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Они уточнили, что исполнительница заболела, плохо себя чувствует, и поэтому выступление не состоится.

«Не припомню, чтобы я болела с такой периодичностью... Пытаюсь собрать чемодан в Екатеринбург... «Лунная призма, дай мне силу». Помните откуда фраза?» – накануне написала в своем инстаграме сама Полина Гагарина.

Информации об отмене сегодняшнего концерта нет пока ни на официальном сайте певицы, ни на портале выставочника, ни в группе Гагариной в соцсетях. Всем, кто купил билеты, сообщили, что они могут сдать их либо же прийти на концерт Гагариной в конгрессник 6 декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.19

На Эльмаше открыли перекресток, где два месяца демонтировали подземный переход. / Найти руководителя Исполнительной дирекции Универсиады-2023 должны к 4 ноября. / Работы екатеринбургского уличного художника Тимы Ради попадут в Третьяковку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»