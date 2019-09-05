На покупку акций КРСУ Свердловская область потратит более 750 млн рублей

Правительство Свердловской области приобретет в собственность региональной казны очередной пакет акций Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом доложил на заседании правительства и.о. главы МУГИСО, замгубернатора Сергей Зырянов. По его словам, на покупку акций будет направлено 751 млн 624 тысяч рублей. Эти средства КРСУ направит на дальнейшее развитие УВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Напомним, только в этом году был сдан в эксплуатацию конгресс-холл «Екатеринбург-Экспо», на который областной бюджет потратил более 6 млрд рублей, и еще около 4 млрд рублей – инвестор. После этого было заявлено, что при этом комплексе будет целесообразным строительство гостиницы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.19

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