Свердловский бюджет скорректирован, но учесть все «хотелки» опять не вышло

Депутаты свердловского заксобрания сегодня приняли поправки в областной бюджет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», доходы казны увеличены на 4,5 млрд рублей, расходы – на 11 млрд. Средства пойдут на покупку лекарств льготникам, повышение зарплат бюджетникам, расселение ветхого жилья, строительство и реконструкцию дорог, покупку жилья выпускникам детских домов.

Депутаты, выслушав Галину Кулаченко, поинтересовались, были ли учтены при корректировке пожелания согласительной комиссии по бюджету – то есть финансирование тех объектов, на которые планировалось выделить средства при поступлении дополнительных доходов. Такой вопрос задал, в частности, Александр Коркин.

Галина Кулаченко ответила, что частично – да, но задачи учесть все без исключения пожелания перед Минфином не стояло. Либерал-демократ Михаил Зубарев спросил, когда, в таком случае, будет следующая корректировка? Улыбаясь, министр финансов ответила, что «когда поступят дополнительные доходы». «А вы возьмите Михаила Валерьевича (Зубарева) в заместители, может, быстрее дополнительные доходы найдёт. Ну или уволить его, если не найдёт», – добродушно пошутила Людмила Бабушкина.

Добавим, что председатель профильного комитета по бюджету Владимир Терешков признал, что в области все ещё недостаточно средств на ремонт и строительство школ и спортивных объектов шаговой доступности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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