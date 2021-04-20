Банк «Нейва» открыл офисы и собирает реестр требований кредиторов

Банк «Нейва» сообщил об открытии офисов. С сегодняшнего дня в главный офис в Екатеринбурге на Чапаева могут прийти и забрать свое имущество те, кто арендовал банковские ячейки. Также в офисах ждут клиентов, у которых были открыты счета. «Физические и юридические лица могут обратиться за выпиской по своим счетам, а также предъявить требования кредиторов для включения своих требований в реестр требований кредиторов», – сообщается на сайте банка. Добавим, до 22 апреля Агентство по страхованию вкладов назовет банки-агенты, через которые будут идти выплаты физлицам и ИП. Страховку начнут выплачивать с 30 апреля.

Лицензия у банка «Нейва» была отозвана 16 апреля. В Центробанке такую меру объяснили нарушением «антиотмывочного» 115-ФЗ и проведением «сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам». «К сожалению, те новости, которые мы с утра узнали, это не шутка, это не розыгрыш. Причина банальна – это валютообменные операции. Сегодня, в текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США это неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не прочуяли эту смену настроений регулятора», – прокомментировал случившееся председатель правления банка Константин Левушкин. Руководство банка уверяет, что денег хватит на выплаты всем клиентам банка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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