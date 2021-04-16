Клиенты «Нейвы» требуют объяснить, что им делать после отзыва лицензии (ФОТО, ВИДЕО)

Несколько десятков человек сегодня пришли к главному офису «Нейвы», чтобы добиться от его руководства ответов на вопросы. Люди переживают: что будет с их деньгами после отзыва лицензии у банка? Главным образом, переживают предприниматели – физлица и ИП получат свои деньги по программе страхования вкладов, но бизнесу придется надеяться, что в ходе конкурсного производства денег хватит и все получат положенное. Но в любом случае это займет время, сейчас деньги просто заморожены. «Мне сегодня надо зарплату выдавать, чем?», «Позвонил менеджер, сказал, что платежи не проходят, НДС, налог на прибыль не оплачены», «Я должна дать информацию своим работникам по их деньгам. Это раз. И мы должны понимать, что мы будем дальше делать, какие нам шаги предпринимать», «У нас швейное производство, по большей части женский коллектив, многие многодетные, как сейчас быть?» – с такими вопросами сегодня люди прождали несколько часов на крыльце банка.

Банк «Нейва» лишили лицензии

«К сожалению, те новости, которые мы с утра узнали, это не шутка, это не розыгрыш. Причина банальна – это валютообменные операции. Сегодня, в текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США это неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не прочуяли эту смену настроений регулятора», – прокомментировал случившееся председатель правления банка Константин Левушкин. Банк на самом деле пользовался популярностью в том числе из-за своего выгодного курса обмена валюты. Как пояснил Левушкин, все вкладчики-физлица и ИП уже в ближайшее время получат свои деньги через банки-агенты, которые выберет Агентство по страхованию вкладов.

Выплаты, как «Новый День» уже сообщал, начнутся с 30 апреля. Выплачиваются суммы до 1,4 млн рублей, плюс деньги, которые лежали на эскроу-счетах, в некоторых случаях идут выплаты до 10 миллионов, например, когда речь идет о наследстве. Все, у кого на счетах было больше денег, должны заявиться в реестр кредиторов, деньги по которому будут распределяться в ходе конкурсного производства. Что касается юрлиц, то им заплатят только в ходе конкурсного производства, они считаются кредиторами третьей очереди.

В банке уверены, что денег на всех хватит. Выплаты по счетам в валюте будут производиться в рублях по курсу на 16 апреля. «Банк на 100% ликвиден. Наши основные активы – первое, наличность в кассах, второе – ценные бумаги, это государственные облигации. Сейчас временная администрация проведет ревизию этих активов, и в рамках их реализации будет осуществлять выплаты клиентам. Банк более чем ликвиден: у нас на сегодня более 5 млрд – это облигации федерального займа и еще около 3 млрд – остатки в кассе», – сообщил клиентам предправления банка. Отметим, опрошенные агентством эксперты тоже уверены, что банк рассчитаться сможет.

Ситуацию прокомментировал также глава временной администрации Сергей Соколов. Он пояснил, что пока все банковские операции приостановлены, за исключением приема денег по кредитам. Временная администрация занимается формированием конкурсной массы, то есть сбором всех активов банка, из которой потом будут идти выплаты юрлицам и физлицам и ИП, которые превысили лимит в 1,4 млн рублей.

Банк «Нейва» по величине активов занимал 188-е место в банковской системе России. В Центробанке отзыв лицензии объяснили нарушением «антиотмывочного» 115-ФЗ и проведением «сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам». Финучреждение было организовано в 1990 году под названием «КомНейвабанк» на базе Новоуральского отделения Госбанка СССР.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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