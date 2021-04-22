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Четверг, 22 апреля 2021, 17:10 мск

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Стало известно, через какой банк получат свои деньги вкладчики «Нейвы»

Агентство по страхованию вкладов раскрыло, через какую кредитную организацию вкладчики «Нейвы» смогут забрать свои деньги, – банком-агентом выбрано «Открытие». Речь идет о средствах, которые возмещаются физлицам и ИП в размере до 1,4 млн рублей. Выплаты начнутся с 26 апреля во всех городах, где работал екатеринбургский банк: кроме Среднего Урала это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Самара, Казань, Тюмень, Челябинск, Уфа.

Напомним, Банк России лишил лицензии «Нейву» 16 апреля. По величине активов он занимал 188-е место. Причиной отзыва регулятор назвал нарушение «антиотмывочного» 115-ФЗ и проведение «сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам».

В банке уверены, что смогут рассчитаться со всеми, в том числе с юрлицами. «Банк на 100% ликвиден. Наши основные активы – первое, наличность в кассах, второе – ценные бумаги, это государственные облигации. Сейчас временная администрация проведет ревизию этих активов, и в рамках их реализации будет осуществлять выплаты клиентам. Банк более чем ликвиден: у нас на сегодня более 5 млрд – это облигации федерального займа и еще около 3 млрд – остатки в кассе», – сообщил клиентам зампредправления банка. Отметим, опрошенные агентством эксперты тоже уверены, что банк рассчитаться сможет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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