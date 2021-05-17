ЦБ подал иск о ликвидации «Нейвы»

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от Центробанка к банку «Нейва». В картотеке суда подробности иска не раскрываются. Но, как уточнил «Новому Дню» зампред правления банка «Нейва» Павел Ефремов, речь идет о ликвидации банка. И это неплохая новость для кредиторов – они могут рассчитывать на возврат денег.

«После отзыва лицензии есть только два пути: либо ликвидация, если у банка хватает средств, либо банкротство, если активы ненадлежащего качества или есть дыра в балансе. Временная администрация нарушений не нашла, поэтому подан иск о ликвидации», – пояснил Ефремов. По его словам, предсказать, как долго АСВ будет проводить процедуру ликвидации, невозможно, но обычно это быстрее банкротства: последнее длится годами, с ликвидацией могут управиться за полгода-год.

Как сообщал «Новый День», 16 апреля ЦБ РФ отозвал лицензию екатеринбургского банка «Нейва». Причиной отзыва регулятор назвал нарушение «антиотмывочного» 115-ФЗ и проведение «сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам». Владельцы банка сразу заявляли, что денег хватит на выплаты всем кредиторам. Банком-агентом назначено «Открытие», физлица могут получить застрахованную сумму – до 1,4 млн рублей. Юрлица и те, кто хранил более 1,4 млн рублей, сейчас подают заявления.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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