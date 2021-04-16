Предправления банка «Нейва» Ефремов: дыры в балансе нет, денег на всех хватит

Для руководства банка «Нейва» решение регулятора об отзыве лицензии стало неожиданным. Об этом «Новому Дню» сообщил председатель правления банка Павел Ефремов. Сейчас он находится в офисе и общается с представителями назначенной временной администрации.

Все клиенты-физлица получат свои деньги по программе страхования вкладов – выплаты начнутся не позднее 30 апреля 2021 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Возмещаются суммы в пределах до 1,4 млн рублей (плюс деньги на счетах эскроу, также в некоторых случаях возмещаются суммы до 10 миллионов рублей, например, если деньги достались в наследство). Более серьезные вклады, а также деньги юрлиц возвращаются в ходе конкурсного производства. И часто это большая проблема для предпринимателей, потому что денег может попросту не хватить.

По словам Павла Ефремова, банк готов рассчитаться со всеми. «Дыры в балансе у нас нет, денег хватит на всех, если Центробанк будет грамотно распоряжаться», – отметил он. Оспаривать решение об отзыве лицензии руководства банка не планирует, как отметил председатель правления, в этой процедуре просто нет смысла, на практике еще никому не удавалось добиться пересмотра решения.

Напомним, сегодня утром стало известно об отзыве лицензии у екатеринбургского банка «Нейва». По величине активов он занимал 188-е место. Причиной отзыва регулятор назвал нарушение «антиотмывочного» 115-ФЗ и проведение «сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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