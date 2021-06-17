Суд разрешил ликвидировать «Нейву»

Арбитражный суд Свердловской области разрешил ликвидировать банк «Нейва», у которого отозвали лицензию. Решение было принято на заседании сегодня.

Для вкладчиков, которые не попали под систему страхования вкладов, это хорошая новость. После отзыва лицензии банки либо банкротят, либо ликвидируют. Второе означает, что временная администрация дыр в балансе не обнаружила, весьма вероятно, кредитная организация сможет рассчитаться со всеми. И сама процедура ликвидации занимает меньше времени. Ранее в Уральском ГУ Банка России сообщали, что если суд примет решение о ликвидации, то начнется формирование реестра требований кредиторов, подать свое заявление можно будет в течение как минимум 2 месяцев с момента публикации решения о ликвидации.

«Нейва» осталась без лицензии 16 апреля. Причиной отзыва регулятор назвал нарушение «антиотмывочного» 115-ФЗ и проведение «сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам». Владельцы банка сразу заявляли, что денег хватит на выплаты всем кредиторам.

В Уральском ГУ Банка России отметили, что решение о принудительной ликвидации или банкротстве банка примет суд. Если это произойдет, то начнется формирование реестра требований кредиторов, подать свое заявление можно будет в течение как минимум 2 месяцев с момента публикации решения о ликвидации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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