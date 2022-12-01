Здание банка «Нейва» в очередной раз выставили на торги

Здание банка «Нейва» на улице Чапаева в очередной раз выставлено на торги – это уже третья попытка продать его за этот год. Стоимость объекта – 275,4 миллиона рублей.

Это семиэтажный дом площадью 3759,3 м2 с цокольным этажом и чердаком. Вместе с помещениями продаются подземная парковка, трансформаторная подстанция, земельный участок в 665 кв. м, доля в праве собственности на участок в 2,2 тысячи квадратных метров и некоторое движимое имущество. Торги пройдут 13 января.

Напомним, «Нейва» осталась без лицензии 16 апреля 2021 года. Причиной отзыва регулятор назвал нарушение «антиотмывочного» 115-ФЗ и проведение «сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам». Владельцы банка заявляли, что денег хватит на выплаты всем кредиторам. Решение о ликвидации банка было принято в июне 2021 года.

Екатеринбург, Марина Иванова

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