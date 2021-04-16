«У банков с этим – как у оппозиции с уголовными делами»: эксперты и клиенты об отзыве лицензии у «Нейвы»

Клиенты «Нейвы» с утра атакуют офис банка, чтобы узнать будущее своих счетов. По мнению экспертов, у финучреждения хватит денег, чтобы рассчитаться со всеми, но политика по удалению с рынка небольших банков ударит по малому бизнесу. Клиенты-физлица говорят, что это был самый удобный банк для покупки валюты.

Согласно официальному объяснению регулятора, лицензия у «Нейвы» отозвана за нарушение «антиотмывочного» 115-ФЗ и за проведение «сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам». По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, оба основания выглядят очень странно. «С формальной точки зрения 115-ФЗ можно применить к любому переводу, а потом еще к одному, и еще к одному, и будет систематическое нарушение. С этим как у оппозиции с уголовными делами – можно навешивать по любым поводам, вот у банков так же с лицензией. Можно говорить о каких-то стратегических интересах по уничтожению банков из второй-третьей сотни, но доказать это невозможно. Что касается сделок с валютой. Банк построил на этом свою бизнес-модель, людям выгоден курс, банку это выгодно за счет объемов. Что касается сомнительных операций – у нас практически все сделки проводятся по паспорту, даже некрупные, паспорт нужен от 40 тысяч рублей», – прокомментировал эксперт. Он отметил, что для юрлиц кредитная организация была удобна в том числе потому, что многие предприниматели имели личное знакомство с членами правления банка. «Уверен, что они со всеми рассчитаются, признаков фиктивной отчетности не наблюдаю. Будет как с банком «24.ру», они рассчитаются, деньги еще и останутся, но все это затянется», – оценил Калугин.

С тем, что у банка нет дыры в капитале, согласен и экономист Константин Юрченко. По его мнению, устранение развитого регионального банка – это всегда плохо, особенно если думать о малом и среднем бизнесе. «Такую ситуацию в своих интересах будут использовать крупные банки, это ползучая монополизация. Никакого индивидуального подхода в крупных банках к малому бизнесу нет, малый бизнес либо вписывается в предложение банка, либо нет. Если вам надо кредит на два миллиона на полгода, никто не будет искать для вас варианты. Предположу, что деньги они вернуть смогут, их получат все или почти все, нет никаких признаков того, что средства выводили и прятали», – заявил эксперт.

Иное мнение у зампредседателя Уральского банковского союза Евгения Болотина. Он считает, что уход «Нейвы» никак не скажется на рынке. «Прочитайте сообщение Центрального банка, видите, какое у него место? (188-е, – прим. ред.). Отозвали за 115-ФЗ, антиотмывочный, как правило, по этому поводу всегда отзыв лицензии происходит внезапно, по крайней мере, внезапно для широких масс», – прокомментировал Болотин.

Среди тех, у кого застряли деньги в банке, оказался благотворительный фонд «Живи, малыш». «Сначала думал, все, конец, фонд надо будет закрывать, у нас есть программы, которые требуют постоянного финансирования. Потом связался с бухгалтером, мы какое-то время назад открыли резервный счет в «Сбербанке», оказалось, там 5 миллионов, а в «Нейве» – 1,2 миллиона. Катастрофы не произошло, работаем дальше. Но мы не попадаем под АСВ (выплаты по страховке физлицам и ИП, – прим. ред.), будем заявляться в общую массу кредиторов. И еще не факт, что деньги получим. И так же многие НКО, предприниматели будут ждать. Банк был популярный у предпринимателей, там выгодные тарифы, простой, удобный интерфейс. Многих пандемия подкосила, а тут еще и у банка лицензию забрали», – прокомментировал основатель и директор фонда Егор Бычков.

Клиенты-физлица деньги, которые лежали на счетах, начнут получать с 30 апреля. В соцсетях люди обсуждают, что у «Нейвы» был очень выгодный курс на обмен валюты. «Всегда говорили, что каждый относительно мелкий банк – в группе риска, поскольку может лишиться лицензии в любой момент. Достаточно будет даже малейшего подозрения со стороны ЦБ. Видимо, что-то подобное и произошло. Местный банк – это всегда близость к клиенту: вкладчику, заемщику, бизнесмену. Готовность быстро помочь и подстроиться именно под его потребности. Теперь, выходит, минус еще один. Среди моих знакомых есть те, у кого счета в «Нейве». Надеюсь, они скоро смогут вернуть свои деньги по страховке. А еще теперь возникает прикладная проблема: где купить или продать валюту? В «Нейве» всегда был лучший курс», – написал в фейсбуке главный редактор «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев.

«Хороший был банк, не грубил с валютными курсами. Убили конкурента, как в свое время Банк24.ру», – отметил общественник Алексей Беззуб.

«Вот за «Нейву» обидно. Отличный банк, отличный сервис. Интернет-банк – один из лучших. Какая-то прививка от цифровизации – недоступны все платежки, квитанции и всё такое. Ну и зависла преподавательская зарплата. «Нейва» – спасибо вам, что были, что помогали. Ну и основания, конечно... Хороший курс – люди покупают больше валюты по разрешенной банковской норме без паспорта. Много продают – отозвали лицензию. Так-то звоночек», – поделился гендиректор УрБК Евгений Потапов.

О том, что «Нейва» лишена лицензии, стало известно сегодня утром. Ранее заместитель председателя правления банка Павел Ефремов в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» заявил, что кредитная организация сможет рассчитаться со всеми клиентами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

Екатеринбуржец напечатал наклейки «Велосипедистам здесь не рады» и раздает их. / В Екатеринбурге зарегистрированы случаи Covid-19 после первой прививки «Спутник V». / Авиакомпании увеличили количество рейсов из Екатеринбурга в Армению. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»