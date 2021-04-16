Центробанк отозвал лицензию банка «Нейва»

Банк России приказом от 16 апреля отозвал лицензию екатеринбургского банка «Нейва». Как сообщает пресс-служба регулятора, кредитная организация нарушала законы о банковской деятельности, за последний год ЦБ применял меры, в том числе, вводите ограничения на осуществление банковских операций. Банк нарушал требования антиотмывочного закона.

«Банком «Нейва» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», – указывается на сайте ЦБ РФ. Аннулирована также лицензия на ведение банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«Нейва» по величине активов занимала 188 место в банковской системе России. Все вкладчики-физлица получат деньги в пределах 1,4 млн рублей через «Агенство по страхованию вкладов».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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