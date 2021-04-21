Уральские депутаты поделились эмоциями от послания президента

Депутаты Госдумы от Свердловской области поделились впечатлениями от сегодняшнего послания Владимира Путина Федеральному собранию. Парламентарии отметили, что глава государства затронул практически все темы, которые волнуют сегодня граждан России.

Андрей Альшевских написал на своей странице в фейсбуке: «Всеохватывающе. Каждое предложение в точку. Акцент сделан на социальной политике. Повторю ключевые слова нашего президента. На первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплоченность.

Учтены многие жалобы, ходатайства, просьбы граждан, которые передавались в органы власти. К нам, в Госдуму, в правительство, в администрацию президента.

Адресная помощь семьям, защита экологии, поддержка бизнеса, развитие туризма, в том числе студенческого (есть шанс у Екатеринбурга проявить себя), уменьшение закредитованности регионов, инфраструктурные стройки, та же скоростная магистраль. Поддержал Владимир Владимирович и предложение «Единой России» о бесплатном подключении домохозяйств к газу.

Послание президента – это стратегия действий на краткосрочную перспективу. Нашему парламенту при взаимодействии с кабмином предстоит воплощать инициативы в жизнь. Промедлений быть не должно и не будет».

«Послание президента было предельно четким и дает исчерпывающие ответы на все вопросы, которые были у людей относительно того, что мы можем ждать от нашего государства, – заявил «Новому Дню» депутат Лев Ковпак. – Президент дал понять, что забота о людях – это приоритет, главным образом, забота об их здоровье. Как отметил глава государства, наша система здравоохранения справляется с пандемией коронавируса более успешно, чем в других странах. Работа в сфере развития медицины и фармацевтики, доступности медпомощи даже в отдаленных территориях, наращивание технологических возможностей – все это будет продолжено. Беспрецедентное решение – реструктуризация долгов регионов, это дает возможность субъектам решить ряд внутренних проблем и восстановиться после пандемии. Говоря о развитии экономики, президент задал вектор на развитие внутреннего туризма. Для этого сохраняется возврат 20% от стоимости поездок по России, создается пилотный проект в сфере студенческого туризма, анонсированы льготные кредиты на строительство гостиниц и туристической инфраструктуры».

Депутат Госдумы Максим Иванов, который в марте обратился в Генпрокуратуру с жалобой на астрономическую стоимость подключения домовладений к газу, особенно рад, что президент дал четкое указание регионам: сделать подключение бесплатным для людей. «Это реально очень сложно. Компании, которые этим занимаются, кроме Газпрома, может быть, будут препятствовать, так как теряют большие деньги. Но мы будем всячески помогать, чтобы труба была доступна для людей», – объяснил «Новому Дню» Иванов. – Он добавил, что механизмы реализации поручения президента будут в ближайшее время проработаны, но борьба будет тяжелая. «Бюджет субъекта такой нагрузки не потянет, потребуется привлекать либо федеральные деньги, либо инвестировать в инфраструктуру те сверхприбыли, которые получают топ-менеджеры госкорпораций», – добавил Иванов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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