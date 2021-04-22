Новые выплаты родителям – что изменится после послания Путина

В послании Федеральном посланию президент России Владимир Путин анонсировал новые «детские» выплаты, которые появятся уже в ближайшее время. Он рассказал о четырех нововведениях.

Во-первых, беременным женщинам, которые оказались в трудном материальном положении, будут выплачивать госпомощь – после шестой недели беременности и до родов по 6350 рублей в месяц. Сейчас выплата за раннюю постановку на учет (до 12 недель) составляет 708 рублей 23 копейки в месяц. Ее могут получать все беременные, независимо от их материального положения.

Во-вторых, Путин заявил о поддержке семей, где родители в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет – им будет положено пособие по 5650 рублей в месяц.

В-третьих, все семьи, где есть дети школьного возраста, получат единовременную выплату – 10 тысяч рублей – на подготовку ребенка к началу учебного года. Кроме того, деньги получат и семьи, где дети только собираются в 2021 году в первый класс. Путин предложил сделать эту практику постоянной.

В-четвертых, вне зависимости от стажа, больничный по уходу за ребенком, которому еще не исполнилось семь лет, будет оплачиваться в размере 100% от заработной платы – вне зависимости от стажа матери или отца.

Екатеринбург, Елена Сычева

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