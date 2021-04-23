Куйвашев велел Высокинскому до 1 мая составить план выполнения поручений Путина

На сегодняшнем заседании правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному кабмину до 1 мая подготовить план выполнения в Свердловской области установок президента Владимира Путина, обозначенных в послании Федеральному собранию, сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики.

«Прошу вас, Александр Геннадьевич [Высокинский], совместно с коллегами провести комплексный анализ послания и до 1 мая представить мне план реализации поручений», – сказал губернатор.

Как уже писал «Новый День», существенная часть послания президента касалась социальных выплат. Он рассказал о четырех новых пособиях. Во-первых, беременным женщинам, которые оказались в трудном материальном положении, будут выплачивать госпомощь – после шестой недели беременности и до родов по 6350 рублей в месяц. Во-вторых, Путин заявил о поддержке семей, где родители в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет – им будет положено пособие по 5650 рублей в месяц. В-третьих, все семьи, где есть дети школьного возраста, получат единовременную выплату – 10 тысяч рублей – на подготовку ребенка к началу учебного года. В-четвертых, вне зависимости от стажа, больничный по уходу за ребенком, которому еще не исполнилось семь лет, будет оплачиваться в размере 100% от заработной платы – вне зависимости от стажа матери или отца.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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