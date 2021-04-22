Свердловский омбудсмен потребовала провести проверку в МВД из-за жесткого задержания правозащитника

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова возмутилась жестким задержанием правозащитника Сергея Зыкова в ходе акции протеста в поддержку Навального.

«Полиция в целом действовала спокойно, но вызывает вопросы сам факт задержания Зыкова, являющего правозащитником, представителем «ОВД-инфо» – организации, которая обязана соблюдать нейтральность во время проведения акций, просто человека, которого я знаю, как человека правозащитной, а не политической позиции. Ролики, которые размещены в интернете, характеризуют действия полиции с явными признаками нарушения. Сергей Зыков достаточно хрупкий человек, при задержании которого не требуется шесть полицейских. Он очень хорошо знает правила проведения демонстраций и митингов, в качестве посреднической организации всегда представлял, на мой взгляд, достаточно объективную картину. Он попросил лейтенанта, который к нему подошел, всего лишь представиться», – прокомментировала Мерзлякова. Она направила обращения об организации проверки по необоснованному применению силы при задержании Зыкова в адрес начальника главного управления МВД России по Свердловской области, руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области, и.о. прокурора Свердловской области.

Она также отметила, что роль полицейских состоит в поддержании порядка на акциях – как одобренных властями, так и не санкционированных. Но все чаще полиция задерживает граждан без необходимости. «В последнее время мы все чаще наблюдаем необоснованное применение силы, неоправданную жестокость, задержания граждан при отсутствии к этому оснований. Нахождение полиции на мероприятиях порой носит ярко выраженный карательный характер и не имеет ничего общего с обеспечением правопорядка и защитой прав горожан», – считает омбудсмен.

Вместе с тем, вчерашнюю акцию она назвала «неуместной», из-за того, что это был будний день, люди после работы возвращались домой, а полиция была вынуждена перекрыть движение ради безопасности. «Поэтому, мне кажется, организаторы должны сделать выводы, что в такие дни проводить акции просто нельзя, потому что это создает дискомфорт для горожан», – считает она. Напомним, движение в Екатеринбурге перекрывалось с 18:00 из-за репетиции парада Победы.

Сергея Зыкова после задержания оставили в отделении полиции, он провел там ночь. Сегодня должен быть суд по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение правил проведения митинга».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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