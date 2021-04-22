В Екатеринбурге арестовали сотрудника ОВД-инфо

Правозащитник Сергей Зыков, сотрудничающий с ОВД-Инфо, получил 9 суток ареста – суд посчитал его организатором акции протеста 21 апреля. Ему также грозит наказание по статье 19.3 КоАП – за неповиновение требованию полицейского, этот протокол ещё не рассматривался.

В задержании Зыкова участвовало шестеро полицейских. Действия полиции возмутили омбудсмена Татьяну Мерзлякову, которая потребовала от главка проверить действия своих сотрудников по отношению к правозащитнику. «Полиция в целом действовала спокойно, но вызывает вопросы сам факт задержания Зыкова, являющего правозащитником, представителем «ОВД-инфо» – организации, которая обязана соблюдать нейтральность во время проведения акций, просто человека, которого я знаю, как человека правозащитной, а не политической позиции. Ролики, которые размещены в интернете, характеризуют действия полиции с явными признаками нарушения. Сергей Зыков достаточно хрупкий человек, при задержании которого не требуется шесть полицейских. Он очень хорошо знает правила проведения демонстраций и митингов, в качестве посреднической организации всегда представлял, на мой взгляд, достаточно объективную картину. Он попросил лейтенанта, который к нему подошел, всего лишь представиться», – прокомментировала Мерзлякова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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